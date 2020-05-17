Болельщики московского футбольного клуба Локомотив поддержали Юрия Семина, с которым руководство железнодорожников не стало продлять контракт, заканчивающийся 31 мая 2020 года.

Болельщики московского футбольного клуба "Локомотив" поддержали Юрия Семина, с которым руководство "железнодорожников" не стало продлять контракт, заканчивающийся 31 мая 2020 года.В четверг пресс-служба "Локомотива" объявила об уходе с поста главного тренера Юрия Семина. Его место займет серб Марко Николич, который приступит к своим обязанностям 1 июня.В знак поддержки российского специалиста недалеко от "РЖД Арены" появилось граффити "Только Семин". Ранее большинство фанат раскритиковали клуб за уход 73-летнего специалиста. Объединение болельщиков призвало руководство "красно-зеленых" подать в отставку.Посмотреть эту публикацию в Instagram