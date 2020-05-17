17.05.2020

2020-05-17 11:35:03

Бюджет Владимирской области может потерять 7 миллиардов рублей

При плане по доходам 65 млрд рублей.

Причина этому в ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС врио первого заместителя губернатора области Александр Ремига.

"Как мы сможем оценить второй квартал, будет ясно в июне. Огромное количество факторов влияет. И те меры стимулирования экономики, которые мы будем вводить в дальнейшем, и насколько долго продлится существующий этап, как долго мы будем открывать гостиницы, торговые комплексы", - цитирует ТАСС.