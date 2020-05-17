Еврокомиссия обвинила дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ в попытке разрушить систему здравоохранения европейских стран.
Еврокомиссия обвинила "дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ" в попытке разрушить систему здравоохранения европейских стран. Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19. Примеров, доказывающих подобную практику, в публикации не содержится, пишет РИА Новости.
По словам Питера Стано, доверие жителей Европы к способности Евросоюза преодолеть кризис может быть подорвано, что повлечет "существенные последствия для общественного здравоохранения".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указывал, что Евросоюз не смог привести никаких доказательств своих обвинений в адрес России и просто ищет "внешнего врага".