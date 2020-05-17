Еврокомиссия обвинила дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ в попытке разрушить систему здравоохранения европейских стран.

Еврокомиссия обвинила "дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ" в попытке разрушить систему здравоохранения европейских стран. Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19. Примеров, доказывающих подобную практику, в публикации не содержится, пишет РИА Новости.По словам Питера Стано, доверие жителей Европы к способности Евросоюза преодолеть кризис может быть подорвано, что повлечет "существенные последствия для общественного здравоохранения".Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указывал, что Евросоюз не смог привести никаких доказательств своих обвинений в адрес России и просто ищет "внешнего врага".