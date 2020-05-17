Евровидение состоялось, но в необычном формате — без голосования и победителя. Вместо отмененного из-за пандемии коронавируса COVID-19 конкурса организаторы провели онлайн-трансляцию шоу под названием Европа зажигает свет (Europe Shine A Light).

"Евровидение" состоялось, но в необычном формате — без голосования и победителя. Вместо отмененного из-за пандемии коронавируса COVID-19 конкурса организаторы провели онлайн-трансляцию шоу под названием "Европа зажигает свет" (Europe Shine A Light), сообщает телеканал "Россия 24".Они показали 30-секундные выступления артистов, которые должны были представлять свои страны в Нидерландах в этом году. В их числе и российская группа Little Big с песней Uno.Европейский вещательный союз подтвердил, что традиционный конкурс все же состоится в Роттердаме, но уже в следующем году. А пока все артисты дистанционно исполнили песню Love Shine A Light, которая была хитом Евровидения 1977 года.