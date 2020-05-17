Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо, который последнюю гонку в серии провел в 2018 году, пока не намерен возобновлять формулическую карьеру. Гонщика сватали в команду Renault, где освободилось место, но он, похоже, пока остается верен системе McLaren.

Двукратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Фернандо Алонсо, который последнюю гонку в серии провел в 2018 году, пока не намерен возобновлять формулическую карьеру. Гонщика сватали в команду Renault, где освободилось место, но он, похоже, пока остается верен системе McLaren.Именно в McLaren он провел последний сезон, именно с этой "конюшней" связан ряд его проектов вне "Формулы-1". К тому же, как считают эксперты испанского издания Mundo Deportivo, Алонсо отказывается переходить во французскую команду по тем же причинам, по которым от места отказались Даниэль Риккардо и, по своей видимости, Себастьян Феттель. "Рено" разочаровала болельщиков в прошлом сезоне, а Фернандо намерен вернуться в "Ф-1" лишь имея в виду возможность побеждать в гонках.По мнению инсайдеров, Алонсо вполне может вернуться в чемпионат после смены регламента, которая запланирован на сезон-2022, если Renault, McLaren или какая-то другая команда предложит ему возможности с чемпионским потенциалом.