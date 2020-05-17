Футбольные клубы Италии могут вернутся к групповым тренировочным занятиям с понедельника, 18 мая. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Футбольные клубы Италии могут вернутся к групповым тренировочным занятиям с понедельника, 18 мая. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте."C 18 мая футбольные тренировки могут быть возобновлены, но при соблюдении всех правил", — заявил Конте, слова которого приводит Football Italia.Напомним, что с четвертого мая футболистам разрешено проводить индивидуальные тренировки. Возобновить футбольный чемпионат страны на Апеннинском полуострове по сообщениям местных СМИ планируют 13 июня.Серия "А" стоит на паузе с 10 марта 2020 года. Команды до остановки чемпионата успели сыграть 26 туров. Лидером таблицы является "Ювентус", набравший 63 очка. Его главный преследователь "Лацио" отстает на один балл.