Футбольный чемпионат Германии продолжается на пустующих стадионах страны. Вслед за стартовыми матчами 26 тура, ставшего первым после пандемической паузы, во Франкфурте сыграли Айнтрахт и менхенгладбахская Боруссия.

Футбольный чемпионат Германии продолжается на пустующих стадионах страны. Вслед за стартовыми матчами 26 тура, ставшего первым после пандемической паузы, во Франкфурте сыграли "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия".Гости из Гладбаха добились победы со счетом 3:1. Футболисты гостей последовательно поразили ворота соперника тремя голами подряд в исполнении Алассана Плеа, Марку Тюрама и Рами Бенсебаини. Хозяева смогли ответить лишь единственным голом на 81 минуте — его забил Андре Силва.Благодаря успешному выезду во Франкфурт "Боруссия" набрала 52 очка и вышла на третье место чемпионата Германии. "Айнтрахт" же с 28 баллами остался на 13 месте Бундеслиги.26 тур продолжится в воскресенье двумя матчами: "Кельн" — "Майнц" и "Унион" — "Бавария". Закроет программу тура понедельничный матч бременского "Вердера" и леверкузенского "Байера".