Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, вероятно, не сможет провести свой следующий бой осенью, как было запланировано изначально. Об этом сообщил глава Bellator Скотт Кокер.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, вероятно, не сможет провести свой следующий бой осенью, как было запланировано изначально. Об этом сообщил глава Bellator Скотт Кокер."Определенно, пандемия повлияла на график Федора и тот график, который ему хотели сделать мы, — сетует Кокер в интервью MMA Junkie. — Мы хотели сделать ему бой осенью, но сейчас это видится труднореализуемым. Идея Федора заключалась в проведении поединка не в США, а на Ближнем Востоке или в Европе"."Последний же бой будет проведен в России в Москве. Мы устроим отличное шоу, которое станет первым в России в истории Bellator"."Но, как мне кажется, все то, что все события 2020 года будут подвинуты на четыре-пять месяцев. И то, что было запланировано на конец года может состояться лишь в мае 2021 года".Напомним, что между "Последним Императором" и Bellator действует контракт, по условиям которого российский боец должен провести еще два поединка. После того, как они состояться 43-летний Федор планирует завершить спортивную карьеру.