Есть ли вероятность, что сезон отдыха в этом году возможен хотя бы на российских курортах? Об этом рассказала в программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Есть ли вероятность, что сезон отдыха в этом году возможен хотя бы на российских курортах? Об этом рассказала в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, пока это, как и многое другое, из разряда надежд — хотя надежд "больших, хороших и правильных". Реальность будет зависеть от ситуации с распространением в России коронавируса COVID-19."Пока мы должны посмотреть на ближайшие 2 недели", — отметила она.Фрагмент интервью опубликован в Instagram ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина. Полный выпуск программы выйдет в эфир 17 мая на телеканале "Россия 1" в 22:30 по московскому времени.