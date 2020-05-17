Режим и организация питания на борту изменятся, но не одномоментно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Режим и организация питания на борту изменятся, но не одномоментно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Дальность полета и сама организация питания, одноразовость всех предметов и режим питания, последовательно, но не одномоментно, это все тоже должно быть прописано и продумано. Как нам научиться жить в новых условиях", — сказала она.Попова подчеркнула, что "новые условия уже есть, и жить в них придется достаточно долго". "И это только один из элементов, как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни очень много, и мы как раз над этим работаем", — добавила она.