Занижать данные о смертности пациентов от коронавируса COVID-19 российским медикам невыгодно - в том числе из-за тарифов на лечение таких больных. Об этом рассказала в эфире программы Вести недели на телеканале Россия 1 вице-премьер России Татьяна Голикова.

Занижать данные о смертности пациентов от коронавируса COVID-19 российским медикам невыгодно — в том числе из-за тарифов на лечение таких больных. Об этом рассказала в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" вице-премьер России Татьяна Голикова.Лечение больных с коронавирусной инфекцией оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования, напомнила она, и предполагать, что медики пытаются каким-то образом скрыть число COVID-пациентов — "это совсем не про наших врачей".В тарифы, установленные регионами на оказание такой медпомощи, входят зарплата, медикаменты, лекарства, расходные материалы. Тариф по лечению COVID-19, по словам Голиковой, "достаточно большой", например, он больше тарифов по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям."Даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID", — отметила вице-премьер.Уровень летальности от коронавируса в нашей стране сейчас в семь с половиной раз ниже, чем по миру в целом. Смертность — принципиально другой показатель, говорит Голикова, он считается на население, и официальные данные по всем причинам смерти за апрель появятся только в конце мая.