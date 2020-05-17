Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд. Все прибывшие из-за рубежа обязаны будут пройти 14-дневный карантин.

Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд. Все прибывшие из-за рубежа обязаны будут пройти 14-дневный карантин."Решение поможет профессиональным спортивным организациям, в том числе представленным в Российской премьер-лиге футбольным клубам, возобновить тренировки после смягчения ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", – говорится на официальном сайте кабмина.Сообщается, что данное разрешение распространяется только на тех, кто имеет действующий трудовой договор с российской спортивной организацией.В пятницу, 15 мая, Российский футбольный союз принял решение возобновить чемпионат России, который был прерван из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир возобновится 21 июня. Все матчи пройдут при пустых трибунах.