Количество заболевших коронавирусом в мире приближается к пяти миллионам человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 17 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Количество заболевших коронавирусом в мире приближается к пяти миллионам человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 17 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 4 587 757Умерли – 308 822Выздоровели – 1 758 259Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире заразились почти 3,6 миллиона человек. Число жертв COVID-19 превысило 300 тысяч.Лидером по количеству выявленных случаев остаются США – число зараженных коронавирусом там составило на 17 мая 1,44 миллиона человек, умерли 87,6 тысячи. На втором месте с 272 тысячами заболевших COVID-19 вышла Россия.Европа продолжает отменять ограничительные меры. Так, Италия 3 июня откроет границы и разрешит поездки между регионами. А в Германи возобновлены матчи Бундеслиги, но пока игры проходят без болельщиков.Коронавирус в РоссииЗаболели – 272 043Умерли – 2 537Выздоровели – 63 166Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9,2 тысячи человек. Коэффициент заболеваемости COVID-19 в нашей стране составляет 0,94. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что снижение коэффициента ниже 1 позволит приступить к первому этапу отмены карнатина в России.Тем временем продолжается эпопея с выплатой врачам. О доплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, президент Владимир Путин объявил в апреле. К настоящему моменту многие врачи не получили даже малой доли положенных средств.После этого в десяти регионах правоохранительные органы начали проверки. В городе Армавир Краснодарского края должности лишился главврач местной горбольницы.Коронавирус в МосквеЗаболели – 138 968Умерли – 1 358Выздоровели – 24 562Коронавирусом в Москве за последние сутки заразились 3 505 человек. Это самый низкий показатель за май. Коэффициент распространения COVID-19 в столице перешагнул планку в 0,8 – согласно плану Роспотребнадзора, это позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений.С начала эпидемии COVID-19 от коронавируса в Мосеве вылечились почти 30 тысяч человек. общее число жертв инфекции – 1,5 тысячи пациентов.Сколько заболевших коронавирусомМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква138 9691 35824 562Россия272 0432 53763 166США1 467 78487 417318 964Весь мир4 587 757308 8221 758 259Коронавирус сегодня | | || | | | |15 Апр 2020 в 9:10 PDT