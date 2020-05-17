Никас Сафронов стал гостем программы Секрет на миллион на НТВ. Он раскрыл ведущей сенсационные подробности личной жизни.

Никас Сафронов стал гостем программы "Секрет на миллион" на НТВ. Он раскрыл ведущей сенсационные подробности личной жизни.Известный художник обнародовал шестого внебрачного ребенка, чем изрядно удивил Леру Кудрявцеву.О том, что у него есть еще один наследник, Никас Сафронов узнал давно, но говорить об этом не спешил.Однако журналистам удалось выведать информацию о прошлом знаменитости. Художник рассказал, что мать его сына работала журналисткой. По словам Никаса Сафронова, его сын Юрий – очень закрытый парень.Художник отметил, что никаких претензий от женщины к нему никогда не было. С наследником он встретился, когда тому было 16 лет. Тогда парень учился на режиссера в Лондоне. "Тонкий, независимый, никогда ни о чем не просил", – охарактеризовал сына художник.19 Мар 2019 в 1:55 PDTНикас Сафронов добавил, что этого юношу, как и всех остальных, он официально зарегистрировал как родственника. Ранее общественность знала лишь о пяти наследниках знаменитого художника.Кроме того, Никас Сафронов , что афиширует далеко не всех своих женщин. С особым же теплом он вспоминает певицу Ирину Понаровскую. Артистка в свое время певица бросила Сосо Павлиашвили, чтобы встречаться с художником.