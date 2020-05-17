Минообороны обновило статистику по заразившимся коронавирусом. С марта по 15 мая в среди военнослужащих и курсантов заболели почти 3,3 тысячи человек.

Минообороны обновило статистику по заразившимся коронавирусом. С марта по 15 мая в среди военнослужащих и курсантов заболели почти 3,3 тысячи человек. Вирус обнаружили и у 18 воспитанников довузовских учебных заведений, а также 390 гражданских специалистов.Благополучно вылечились 118 гражданских, 118 военных, 916 курсантов и преподавателей.В большистве случаев COVID-положительные переносили заболевания бессимптомно, в тяжелом состоянии находятся двое военных.