В музее-заповеднике Кижи в Карелии, где сейчас нет туристов в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, стало заметно больше зайцев.

В музее-заповеднике "Кижи" в Карелии, где сейчас нет туристов в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, стало заметно больше зайцев."Примета эпохи коронавируса — чем меньше на острове Кижи туристов, тем больше зайцев!" — приводит выдержку из сообщения музея РИА Новости.Сотрудники учреждения рассказали, что зайцы встречаются на каждом шагу и не боятся, когда к ним подходят, чтобы сфотографировать.Музей-заповедник "Кижи", один из крупнейших в России музеев под открытым небом, расположенный на острове Кижи в Онежском озере, полностью закрыт для посетителей с 30 марта.