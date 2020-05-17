Москвичка систематически предоставляла свою квартиру, расположенную на Нарвской улице, наркозависимым людям для употребления запрещенных средств и веществ...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Установлено, что ранее судимая 39-летняя москвичка систематически предоставляла свою квартиру, расположенную на Нарвской улице, наркозависимым людям для употребления запрещенных средств и веществ. В ходе обследования помещения полицейские обнаружили и изъяли приспособления, используемые для употребления наркотических средств.В отношении граждан, посещавших данную квартиру для потребления запрещенных препаратов, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Отделением дознания ОМВД России по Войковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29