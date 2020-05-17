На платформе Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги под прибывающий поезд упал человек. Он погиб.

На платформе Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги под прибывающий поезд упал человек. Он погиб.О падении пассажира на рельсы сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На месте ЧП работают правоохранители.По предварительным данным, примерно в 7:40 мужчина был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Узуново при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям. Личность погибшего устанавливается, рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.