На платформе Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги под прибывающий поезд упал человек. Он погиб.
На платформе Тульская Павелецкого направления Московской железной дороги под прибывающий поезд упал человек. Он погиб.
О падении пассажира на рельсы сообщил ТАСС источник в экстренных службах. На месте ЧП работают правоохранители.
По предварительным данным, примерно в 7:40 мужчина был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Узуново при попытке перейти на противоположную платформу станции Тульская по железнодорожным путям. Личность погибшего устанавливается, рассказала старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Елена Марковская.