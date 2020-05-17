Появилась новая информация о задержании Агаты Муцениеце. Адвокат актрисы сделала заявление о случившемся.

Появилась новая информация о задержании Агаты Муцениеце. Адвокат актрисы сделала заявление о случившемся.Буквально недавно с актрисой Агатой Муцениеце произошла небольшая неприятность. Сотрудники правоохранительных органов задержали артистку задержали в центре Москвы.Во время пробежки знаменитость обратила внимание на то, что в одном из столичных парков вырубают деревья. После этого актрису заметили полицейские, которые доставили ее в отделение.Позже блюстители порядка разъяснили актрисе, что находиться на улице во время режима самоизоляции без специального пропуска нельзя. Муцениеце была отпущена домой без каких-либо последствия.17 Май 2020 в 1:20 PDTАдвокат звезды Жанна Михална обнародовала в своем "Инстаграм" свежий пост, где разместила все подробности случившегося. По словам Жанны, Муцениеце просто оказалась не в нужном месте, не в нужное время.Кроме того, представитель звезды посетовала на то, что в прессе последнее время появляется много недостоверной информации о Агате Муцениеце. Так, публикации в СМИ о том, что актрисе выписали административный штраф, оказались враньем.