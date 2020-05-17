Назвать ситуацию с коронавирусом нормальной можно будет, когда число инфицированных в сутки сравняется с нулем. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Назвать ситуацию с коронавирусом нормальной можно будет, когда число инфицированных в сутки сравняется с нулем. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Что касается ограничительных мер и их возможного возвращения или ужесточения, это "как раз та ситуация, когда все в наших руках"."Большая часть населения не переболела, не была инфицирована ровно потому, что люди умеют соблюдать эти правила. И если мы научимся соблюдать их постоянно, научимся не делать каких-то исключений — я сегодня в маске, перчатках, а завтра ничего – нет, не ничего. Вот когда мы к этому привыкнем, тогда можно быть уверенным, что нам не придется ужесточать меры", — подчеркнула Попова.