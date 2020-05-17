Установлено, что злоумышленник взял в аренду иномарку, перегнал ее в другой город, где впоследствии передал третьим лицам...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в хищении автомобиля путем мошенничества.В полицию поступило заявление от 39-летнего предпринимателя, занимающегося прокатом автомобилей. Мужчина рассказал, что неизвестный около месяца назад взял в аренду иномарку под предлогом осуществления на ней пассажирских перевозок. Однако до настоящего времени автомобиль не был возвращен, а гражданин перестал выходить на связь. Общий материальный ущерб составил около полумиллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Домодедовской улице задержали подозреваемого – 25-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник перегнал автомобиль в другой город, где впоследствии передал ее третьим лицам.Следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также на поиск данного автомобиля.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18