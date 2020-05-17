За сутки в России из стационаров выписаны 4207 человек, ранее заразившиеся коронавирусной инфекцией (всего выздоровели 67,373 тысячи), сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

За сутки в России из стационаров выписаны 4207 человек, ранее заразившиеся коронавирусной инфекцией (всего выздоровели 67,373 тысячи), сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ.Больше всего выздоровевших в Москве (1458 человек). В Мурманской области – 545, в Подмосковье – 364, в Дагестане –135, в Краснодарском крае – 122.За сутки в России умерли 94 человека с COVID-19, за все время — 2631 человек. В частности, за сутки 71 человек умерли в Москве, шесть — в Подмосковье, пять — в Санкт-Петербурге, три — в Ростовской области, два — в Дагестане.Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 9,709 тысячи, до 281 752. Второй день подряд с 1 мая рост ниже 10 тысяч. При этом 42,4% новых заболевших не имеют симптомов. В Москве число выявленных случаев заражения возросло на 3,855 тысячи, до 142,824 тысячи человек. Суточный рост составил 2,8% против 2,6% днем ранее.