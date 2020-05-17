Пожалуйста, скорую … Я воблинг словила, затрясло мотоцикл, - девушка-байкер на большой скорости не справилась с управлением и попала в аварию. Как утверждают местные СМИ, пострадавшая отделалась сравнительно легко и избежала серьезных травм.

В Сети появились кадры с нашлемной камеры девушки-байкера, попавшей в аварию вечером в субботу, 16 мая, в Сочи.Судя по кадрам, можно предположить, что мотоциклистка попыталась "погоняться" с белой иномаркой, однако в какой-то момент не справилась с управлением и угодила в ДТП.К пострадавшей подоспели очевидцы, вызвавшие ей скорую помощь.Как утверждают местные СМИ, девушка отделалась сравнительно легко – она избежала серьезных травм, опасных для жизни.