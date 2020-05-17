В главном поединке турнира UFC Fight Night 172 в Джексонвилле нидерландский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Алистар Оверим досрочно победил американца Уолта Харриса.
В главном поединке турнира UFC Fight Night 172 в Джексонвилле нидерландский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Алистар Оверим досрочно победил американца Уолта Харриса.
В первом раунде к победе был близок Харрис, который отправил Оверима в нокдаун, однако Алистар выдержал серию мощных ударов. В итоге бой завершился во втором раунде, когда Оверим нанес ногой удар по лицу соперника, после чего преуспел на добивании.
Рефери поединка был вынужден остановить бой и присудить нидерландцу победу техническим нокаутом. Теперь на счету 40-летнего бойца 46 побед и 18 поражений в ММА, а у 36-летнего Харриса восьмое поражение при 13 победах.
В другом поединке турнира бразильянка Клаудиа Гаделья победила американку Анджелу Хилл. Бразилец Эдсон Барбоза проиграл американцу Дэну Иге. Поляк Кшиштоф Йотко оказался сильнее американца Эрика Андерса, а китаец Сун Ядун выиграл у эквадорца Марлона Веру.