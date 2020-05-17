В главном поединке турнира UFC Fight Night 172 в Джексонвилле нидерландский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Алистар Оверим досрочно победил американца Уолта Харриса.

В главном поединке турнира UFC Fight Night 172 в Джексонвилле нидерландский боец смешанных единоборств в тяжелом весе Алистар Оверим досрочно победил американца Уолта Харриса.В первом раунде к победе был близок Харрис, который отправил Оверима в нокдаун, однако Алистар выдержал серию мощных ударов. В итоге бой завершился во втором раунде, когда Оверим нанес ногой удар по лицу соперника, после чего преуспел на добивании.Рефери поединка был вынужден остановить бой и присудить нидерландцу победу техническим нокаутом. Теперь на счету 40-летнего бойца 46 побед и 18 поражений в ММА, а у 36-летнего Харриса восьмое поражение при 13 победах.В другом поединке турнира бразильянка Клаудиа Гаделья победила американку Анджелу Хилл. Бразилец Эдсон Барбоза проиграл американцу Дэну Иге. Поляк Кшиштоф Йотко оказался сильнее американца Эрика Андерса, а китаец Сун Ядун выиграл у эквадорца Марлона Веру.