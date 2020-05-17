Чемпионка Перу по спортивной борьбе, участница Панамериканских игр-2019 Джаннетт Мальки Пече обнаружена мертвой в хостеле в городе Кальяо. Причины смерти 31-летней спортсменки не разглашаются.

Чемпионка Перу по спортивной борьбе, участница Панамериканских игр-2019 Джаннетт Мальки Пече обнаружена мертвой в хостеле в городе Кальяо. Причины смерти 31-летней спортсменки не разглашаются.На лице погибшей обнаружены следы побоев. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на La Republica, вечером Джаннетт вошла вместе с мужчиной в хостел. На следующее утро, в 11:30 молодой человек покинул хостел, камеры наблюдения зафиксировали его лицо.Слова соболезнования семье и близким спортсменки уже выразил Олимпийский комитет Перу. Сообщается, что у девушки остались двое детей.#DeporteDeLuto | El deporte peruano se estremeció hoy al conocer que la luchadora Janette Mallqui Peche, integrante del #TeamPerú que compitió en @Lima2019Juegos fue hallada muerta. Nuestras condolencias a la familia, en especial a su hemana Thalía, medallista en esos Juegos. pic.twitter.com/K7krrjBCJJ— Comité Olímpico Perú (@COP_Peru) May 15, 2020