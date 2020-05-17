Политехнический институт американского штата Вирджиния присудил почетную степень доктора ветеринарных наук псу породы лабрадор-ретривер по кличке Мус (Moose — Лось).

Политехнический институт американского штата Вирджиния присудил почетную степень доктора ветеринарных наук псу породы лабрадор-ретривер по кличке Мус (Moose — Лось). Об этом сообщается на сайте учебного заведения.Пес трудится в психотерапевтическом центре при институте и принимает участие в лечебных курсах так называемой канистерапии — метода лечения и реабилитации людей с использованием специально обученных собак.Присуждение ученой степени псу было проведено в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. Как сообщил хозяин пса Трент Дэвис, Мус получил самый настоящий диплом. "Он мог стать отличным ветеринаром!" — говорит хозяин, и сетует на то, что Лось не сможет устроиться на такую работу.Мус трудится в институте уже пять лет, устроившись туда в двухлетнем возрасте. За эти годы пес принял участие в 5000 индивидуальных и групповых консультациях и стал настоящей знаменитостью. Его "лицо" украшает тысячи рекламных расклеек в округе. Мус — не единственная собака-терапевт в лечебном центре, и у него есть еще трое четвероногих "коллег". Хозяин пса, в свою очередь, действительно является профессиональным психотерапевтом и координатором программы.В свободное от работы время Мус любит плавать, перетягивать веревку и, наверное, больше всего любит покушать, рассказывается на сайте университета о повседневной жизни хвостатого "профессора".Ранее в этом году в штате Вермонт собака-терапевт Мерфи породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель одержала победу на выборах почетного мэра городка Фэр-Хейвен, сместив с этой должности англо-нубийскую козу по кличке Линкольн. А в 2018 году выборы в поселке Омена в Мичигане выиграл кот по имени Сладкий пирожок.