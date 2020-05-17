Мужчина изготовил и хранил по месту жительства для личного употребления марихуану.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя города Костерева. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).В сентябре прошлого года в ОМВД России по Петушинскому району поступила оперативная информация о том, что 65-летний местный житель причастен к незаконному хранению наркотиков.Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Петушинскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого обнаружили две банки, в которых находились высушенные листья растений, похожие на коноплю.Изъятые вещества были направлены на исследование, которое подтвердило, что в банках находилась марихуана общей массой 40,7 грамма. Полицейским мужчина пояснил, что растения конопли самостоятельно вырастил на своем приусадебном участке и высушил для дальнейшего личного употребления.Обвиняемый признал свою вину полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.