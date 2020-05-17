Летом россиянам лучше ориентироваться на те же санитарные правила, что и весной, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Летом россиянам лучше ориентироваться на те же санитарные правила, что и весной, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Комментируя версию, согласно которой жаркая погода может повлиять на активность инфекции, Попова отметила, что "мы всегда ищем надежду даже там, где она маловероятна"."Ориентироваться надо на то, что летом и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения", — подчеркнула она.Что касается курортного сезона, это "тоже пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд". "Пока мы должны посмотреть на ближайшие 2 недели", — пояснила Попова.