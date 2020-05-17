Граждане должны носить маски в общественных местах, снять их можно, только если человек находится в помещении один. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Граждане должны носить маски в общественных местах, снять их можно, только если человек находится в помещении один. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно вы не находитесь один в каком-то помещении", — заявила Попова.Отвечая на вопрос, почему она сама дает интервью без маски, глава Роспотребнадзора пояснила, что находится в помещении одна."Рядом со мной в этом помещении есть только дисплей с вашим изображением. Во всех остальных случаях я хожу в маске. Мои соседи по дому видят меня в лифте в маске, видят, что я выхожу и вхожу в дом в маске", — сказала Попова.