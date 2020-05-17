После официального комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой агентство Bloomberg переименовало материал о смертности от COVID-19 в России.

После официального комментария представителя МИД РФ Марии Захаровой агентство Bloomberg переименовало материал о смертности от COVID-19 в России. Ранее материал назывался "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", теперь же он озаглавлен "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19". Агентство комментирует: заголовок был изменен потому, что авторы "сомневаются в методологии статистики по жертвам COVID-19 в РФ".В опубликованной статье утверждалось, что в России неправильно подсчитывают летальные случаи от коронавируса COVID-19, напоминает РИА Новости. Мария Захарова в своем Facebook отметила, что такие материалы — свидетельство кампании по дезинформации о России, проводимой на Западе. Она также напомнила слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия и КНР хотят изменить миропорядок с помощью пандемии. Но в миропорядке, где публикуются подобные статьи с такими заголовками, как у Bloomberg, "не все в порядке", подчеркнула Захарова.После этого статья была переименована. Захарова предположила, что в Bloomberg осознали — заголовок "жуткий". Она также отметила, что эксперты, возможно, обиделись на первоначальное название материала.