Медики, работающие с больными коронавирусом, получали гораздо меньше положенного

Прокуратура Владимирской области провела проверку по публикациям в СМИ о том, что в больницах региона занижают федеральные выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.В итоге выяснилось, что в 35 больницах области выплаты производились с нарушениями.Прокуроры внесли представления главврачам медучереждений во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском, Вязниковском, Собинском, Селивановском, Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах, а также в Радужном.По требованиям прокуратуры в нескольких больницах уже сделали перерасчет. Полное устранение нарушений находится на особом контроле прокуроров.