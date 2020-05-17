Представитель ЛНР считает, что Зеленскому не нужно реальное урегулирование конфликта, так как этот исход не вписывается в его концепцию государство в смартфоне.

Киев увлечен "виртуализацией" процесса минских переговоров, заявил представитель от самопровозглашенной ЛНР в контактной группе Родион Мирошник."Сегодня Киев предлагает "имитацию третьего уровня"", — цитирует Мирошника РИА Новости. Представитель ЛНР считает, что и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников лишь имитируют деятельность по выполнению минских договоренностей, тогда как предыдущий президент Украины Петр Порошенко "просто откровенно врал" о выполнении обязательств. Украинские власти подбирают удобных оппонентов, согласовывают решения и демонстрируют "невиданные успехи в достижении урегулирования конфликта". Итоги спектакля они, видимо, планируют потом предъявлять гарантам минских соглашений или нормандского формата. "Видимо, тоже в виртуальном формате", — пояснил Мирошник.Он предположил, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому и не нужно реальное урегулирование конфликта, так как этот исход не вписывается в его концепцию "государство в смартфоне", где должна быть опция "отключить конфликт". Вот таким вариантом Зеленский будет готов воспользоваться, подчеркнул представитель ЛНР.Ранее депутат пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе и не пойдет по пути экс-главы государства Петра Порошенко.