Наташа Королева вспомнила подробности брака с Игорем Николаевым в программе Андрея Малахова Привет, Андрей!. Певица рассказала, что в свое время Примадонна ревновала ее к музыканту.

Наташа Королева вспомнила подробности брака с Игорем Николаевым в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Певица рассказала, что в свое время Примадонна ревновала ее к музыканту.Дело в том, что звезда сбольшой нежностью относилась к Игорю Николаеву. Он всегда был любимымкомпозитором Примадонны, а она – его главной музой. А приехавшая из КиеваНаташа Королева вскружила ему голову.Столичный шоу-бизнес далеко не сразупринял певицу. Алла Пугачева тоже отнеслась к девушке с недоверием и поначалуобщалась с ней довольно холодно. Артистка ревностно отнеслась к появлениюмолодой соперницы за внимание Игоря Николаева.По словам Наташи Королевой, Алла Пугачеваназывала Игоря Николаева сыночком. Певица защищала его, как настоящая мать.Публикация от (@dniru) 10 Мар 2019 в 10:51 PDTИнтересно, что именно Примадонна первойподдержала артистку, когда та развелась с Николаевым. Именно она сказала ей теслова, в которых нуждалась певица.Алла Пугачева заверила молодую коллегу,что на этом жизнь не заканчивается и предложила ей побороться. "Помни осебе. Думай о себе. И иди вперед. И тогда жизнь и время расставят все на своиместа", – посоветовала Примадонна. Она вселила в Наташу Королевууверенность в том, что она сильная, умная и талантливая.Напомним, брак Наташи Королевой и ИгоряНиколаева продлился почти десять лет. Звезда призналась, что экс-супруг –замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно.