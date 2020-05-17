Ограничительные меры из-за коронавируса в России могут ужесточить, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это произойдет, если граждане перестанут соблюдать правила безопасности, заявила она.

Ограничительные меры из-за коронавируса в России могут ужесточить, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это произойдет, если граждане перестанут соблюдать правила безопасности, заявила она.Летом россиянам придется соблюдать введенные из-за коронавируса санитарные правила, отметила руководитель федеральной службы. Эпидемия не уйдет с наступлением жаркой погоды, констатировала Попова.Она призвала россиян ориентироваться на то, что жить с некоторыми ограничениями из-за коронавируса придется долго. Говорить о победе над эпидемией можно тогда, когда число новых случаев заболевания COVID-19 снизится до нуля, считает она.Большинство россиян не заразились потому, что соблюдают санитарные правила, уверена глава Роспотребнадзора. В то же время она не исключила введения новых ограничений, если люди "расслабятся" и начнут их игнорировать – например, перестанут носить маски и печатки.Из-за карантина в России граждане уже живут в новых условиях, констатировала руководитель ведомства. В пример она привела авиаперелеты. Сейчас в ведомстве разрабатывают новые правила питания для пассажиров самолетов, сказала Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова констатировала выход России на плато заболеваемости коронавирусом. Для борьбы с эпидемией создано большое количество коек и мест в реанимации, сказала она на пресс-конференции в Москве.за последние сутки обнаружен у 9 709 человек, из них в Москве – у 3,8 тысячи. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 280 тысяч.15 Апр 2020 в 9:10 PDT