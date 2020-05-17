На следующей неделе в центральной части России сохранится аномально холодная погода. Температурные значения останутся ниже нормы на 3–4 градуса.

На следующей неделе в центральной части России сохранится аномально холодная погода. Температурные значения останутся ниже нормы на 3–4 градуса. "Устойчивая прохлада" связана с переносом воздушных масс с северо-запада, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.С понедельника и по пятницу дневные температуры будут колебаться в отметках между 12 и 17 градусами. Сегодня днем в Москве ожидается 14–16 градусов тепла, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что виновник прохладной погоды — Скандинавский циклон, застрявший над центральными регионами России.