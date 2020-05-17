Успех, в том числе и финансовый, шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational, который завершился 3 мая, сподвиг чемпиона мира Магнуса Карлсена учредить серию состязаний, в которой гроссмейстеры будут играть друг с другом через интернет на расстоянии. Очередной пройдет с 19 мая по 3 июня.

Успех, в том числе и финансовый, шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational, который завершился 3 мая, сподвиг чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена учредить серию состязаний, в которой гроссмейстеры будут играть друг с другом через интернет на расстоянии. Очередной пройдет с 19 мая по 3 июня.Общий призовой фонд соревнований составляет 1 млн долларов, а второй турнир серии – Lindores Abbey Rapid Challenge, – должен состояться с 19 мая по 3 июня, сообщает Chess24.Com. Список участников возглавит сам чемпион мира, а среди 11 приглашенных шахматистов три гроссмейстера из России – Александр Грищук, Сергей Карякин и Даниил Дубов.На отборочном этапе в течение трех дней гроссмейстеры сыграют по 11 партий рапида в круговом турнире. Восемь лучших шахматистов выйдут в плей-офф, где определят победителя. Затем Карлсен также планирует проведение турниров Online Chess Masters (20 июня – 5 июля), Legends of Chess (21 июля – 5 августа) и Grand Final (9-20 августа).