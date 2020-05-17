В центре Лос-Анджелеса произошло серьезное ЧП. Там с большим трудом удалось локализовать сильный пожар на складе, на котором хранились масла, предназначенные для производства лекарств.

В центре Лос-Анджелеса произошло серьезное ЧП. Там с большим трудом удалось локализовать сильный пожар на складе, на котором хранились масла, предназначенные для производства лекарств.После громкого хлопка, который очевидцы описывают как взрыв, пламя мгновенно охватило несколько строений. На борьбу с огнем отправили более 200 пожарных, передает телеканал "Россия 24". По меньшей мере 11 из них в ходе тушения возгорания серьезно пострадали, их доставили в больницу в критическом состоянии.Официальные причины происшествия пока не называются.