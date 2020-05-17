В центре Лос-Анджелеса произошло серьезное ЧП. Там с большим трудом удалось локализовать сильный пожар на складе, на котором хранились масла, предназначенные для производства лекарств.
В центре Лос-Анджелеса произошло серьезное ЧП. Там с большим трудом удалось локализовать сильный пожар на складе, на котором хранились масла, предназначенные для производства лекарств.
После громкого хлопка, который очевидцы описывают как взрыв, пламя мгновенно охватило несколько строений. На борьбу с огнем отправили более 200 пожарных, передает телеканал "Россия 24". По меньшей мере 11 из них в ходе тушения возгорания серьезно пострадали, их доставили в больницу в критическом состоянии.
Официальные причины происшествия пока не называются.