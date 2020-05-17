Любой москвич сможет сдать тест на антитела к коронавирусу в ближайшее время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Любой москвич сможет сдать тест на антитела к коронавирусу в ближайшее время. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Как отметил мэр, это перспектива 2-3 недель. Любой желающий сможет записаться и пройти тестирование. "Мы масштаб тестирования сейчас меняем кардинально", — подчеркнул Собянин.С 15 мая в столице введен новый метод тестирования на антитела к коронавирусу COVID-19. Каждые три дня путем случайной выборки 70 тысячам жителей Москвы по СМС и почте отправляются приглашения с просьбой сдать кровь на антитела к коронавирусу нового типа, напоминает агентство "Интерфакс".