Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал выпускникам школ удачи при поступлении в вузы, а учителей поблагодарил за работу на удаленке в период пандемии коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал выпускникам школ удачи при поступлении в вузы, а учителей поблагодарил за работу на "удаленке" в период пандемии коронавируса.Столичный градоначальник назвал прошедший учебный год непростым и отметил, что полезные интернет-ресурсы для школьников продолжают работать, поэтому на досуге можно продолжать заниматься."У выпускников, конечно, другая программа — поступление. Желаю ребятам удачи и поменьше переживаний. Впереди вся жизнь, и силы еще понадобятся", — написал он в соцсетях.Со своей стороны руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова сообщила, что уровень сложности всероссийских проверочных работ, перенесенных на следующий учебный год, меняться не будет. Но и "облегчения" никакого не планируется, пишет ТАСС.Между тем в библиотеке "Московской электронной школы" составили рейтинг уроков, которые стали самыми популярными в нынешнем учебном году. Лидером стал сценарий урока по математике "Задачи на одновременное движение двух объектов. Четвертый класс". Его подготовила Юлия Михайленко, учитель школы номер 1518.Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, сценарием Михайленко на занятиях в школах педагоги воспользовались более 7000 раз. Вторым по популярности стало занятие "Возрождение Олимпийских игр", созданное учителем физкультуры школы номер 814 Сергеем Павлеско, им воспользовались более 6000 раз.Третью строчку этого рейтинга занял еще один сценарий урока по математике. Его подготовила для учеников второго класса учитель начальных классов школы номер 2036 Мария Жукова. Урок рассказывает о приемах сложения двузначных цифр. Этим сценарием урока пользовались более 5200 раз.