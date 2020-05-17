Рак у Заворотнюк не дает покоя поклонникам, которые внимательно следят за новостями о ее самочувствии. Об успехах в лечении актрисы сообщила ее соседка по загородному участку – певица Наташа Королева.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-05-2020-sosedka-raskryla-podrobnosti-sostoyaniya-onkobolnoj-zavorotnyuk.html" target="_blank">Соседка раскрыла подробности состояния онкобольной Заворотнюк</a> - Рак у Заворотнюк не дает покоя поклонникам, которые внимательно следят за новостями о ее самочувствии. Об успехах в лечении актрисы сообщила ее соседка по загородному участку – певица Наташа Королева.
[url=https://33live.ru/novosti/17-05-2020-sosedka-raskryla-podrobnosti-sostoyaniya-onkobolnoj-zavorotnyuk.html]Соседка раскрыла подробности состояния онкобольной Заворотнюк[/url] - Рак у Заворотнюк не дает покоя поклонникам, которые внимательно следят за новостями о ее самочувствии. Об успехах в лечении актрисы сообщила ее соседка по загородному участку – певица Наташа Королева.