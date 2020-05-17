Рак у Заворотнюк не дает покоя поклонникам, которые внимательно следят за новостями о ее самочувствии. Об успехах в лечении актрисы сообщила ее соседка по загородному участку – певица Наташа Королева.

Рак у Заворотнюк не дает покоя поклонникам, которые внимательно следят за новостями о ее самочувствии. Об успехах в лечении актрисы сообщила ее соседка по загородному участку – певица Наташа Королева.Материал дополняется