Пассажир автомобиля, имеющий признаки алкогольного опьянения, вышел из машины к инспекторам ДПС и начал публично оскорблять их...
12 мая 2020 года экипажем ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве в Загородном проезде была остановлена иномарка для проверки документов. В ходе проверки пассажир данного автомобиля, имеющий признаки алкогольного опьянения, вышел из машины к инспекторам ДПС и начал публично оскорблять сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Гражданин выражался в адрес полицейских нецензурной бранью, чем унизил их честь и достоинство, после чего уехал в неизвестном направлении.
15 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на Севастопольском проспекте по подозрению в совершении противоправного деяния был задержан 35-летний житель столицы, который был полностью изобличен в содеянном и дал признательные показания.
Следователем Зюзинского МРСО СУ СК по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве