Пассажир автомобиля, имеющий признаки алкогольного опьянения, вышел из машины к инспекторам ДПС и начал публично оскорблять их...

12 мая 2020 года экипажем ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве в Загородном проезде была остановлена иномарка для проверки документов. В ходе проверки пассажир данного автомобиля, имеющий признаки алкогольного опьянения, вышел из машины к инспекторам ДПС и начал публично оскорблять сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Гражданин выражался в адрес полицейских нецензурной бранью, чем унизил их честь и достоинство, после чего уехал в неизвестном направлении.15 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСБ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на Севастопольском проспекте по подозрению в совершении противоправного деяния был задержан 35-летний житель столицы, который был полностью изобличен в содеянном и дал признательные показания.Следователем Зюзинского МРСО СУ СК по ЮЗАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти".Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве