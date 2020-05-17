В топ-20 богатейших жителей Великобритании, согласно рейтингу Sunday Times, вошли трое россиян. Это бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.

В топ-20 богатейших жителей Великобритании, согласно рейтингу Sunday Times, вошли трое россиян. Это бизнесмены Алишер Усманов, Михаил Фридман и Роман Абрамович.Усманов с состоянием в 11,68 млрд фунтов занимает 7 место. Является бенефициаром USM Holdings, который контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group. Примечательно, что предприниматель пожертвовал на борьбу с коронавирусом в России 118 млн фунтов.Основатель "Альфа-групп" Фридман с состоянием в 10,23 млрд фунтов занял 11 место. Абрамович, основной владелец инвесткомпании Milhouse и основной акционер Evraz, c состоянием 10,16 млрд фунтов, — 12.Возглавил топ-20 британский бизнесмен, основатель компании Dyson Джеймс Дайсон. Состояние его семьи оценивается в 16,2 млрд фунтов.Аналитики издания также оценили убытки, обусловленные распространением нового коронавируса. Во время пандемии обладатели солидных состояний потеряли 54 млрд фунтов. И это только начало. Общее состояние миллиардеров уже уменьшилось с на 29 млрд по сравнению с прошлым годом и составило 743 млрд фунтов.