В Минске умер после продолжительной болезни основатель белорусского новостного портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель и меценат Юрий Зиссер. По сообщению портала, это произошло сегодня, 17 мая. 28 июня Зиссеру исполнилось бы 60 лет.

В Минске умер после продолжительной болезни основатель белорусского новостного портала TUT.BY, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель и меценат Юрий Зиссер. По сообщению портала, это произошло сегодня, 17 мая. 28 июня Зиссеру исполнилось бы 60 лет.Уроженец Львова и выпускник Северо-Западного политехнического института в Санкт-Петербурге, Зиссер уехал в Минск со своей будущей женой, культурологом Юлией Чернявской, с которой познакомился в 80-х.После образовательной поездки в США в 1999 году Зиссер загорелся идеей создать "белорусский Yahoo". В 2000 году с бесплатной почты стартовал портал TUT.BY, ставший за несколько лет самым популярным белорусским онлайн-ресурсом.В связи с эпидемиологической ситуацией прощание с Юрием Зиссером пройдет в узком кругу. Его семья просит почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с коронавирусом COVID-19. После окончания эпидемии будет организован поминальный вечер, о котором семья сообщит дополнительно.