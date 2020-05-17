17.05.2020

2020-05-17 14:15:03

Уровень самоизоляции во Владимирской области растет

При этом владимирцы соблюдают режим хуже, чем Москва (3,6) и Нижний Новгород (3,5).

Во Владимире показатель самоизоляции составляет 3,3 балла. В Иванове он выше — 3,5. В Коврове (3,5) и Муроме (3,3).

Похоже, что массовое нарушение самоизоляции вызвано необходимостью ходить на работу. А в выходные дни жители все же предпочитают больше оставаться дома.

«На улице есть люди», - предупреждает Яндекс. Интерактивная карта онлайн показывает, насколько хорошо жители соблюдают режим.

Напоминаем, что чем больше уровень нынешний дневной активности жителей похож на тот же показатель ночью. По этому признаку и выносится оценка уровня самоизоляции жителей городов. От 0 — «на улицах много людей» до 5 — «все сидят по домам».