Еще 1458 пациентов выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавируса COVID-19. Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается, отмечает вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще 1458 пациентов выздоровели в столице после прохождения лечения от коронавируса COVID-19. Количество выздоровевших в Москве стабильно увеличивается, отмечает вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Всего от коронавирусной инфекции в столице выздоровели уже более 27 тысяч человек. На данный момент в Москве 27490 выздоровевших, приводит слова вице-мэра официальный телеграм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.Накануне вечером сообщалось, что в Москве за сутки скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Всего в столице умерли 1432 пациента с коронавирусом.Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время любой москвич сможет записаться и сдать тест на антитела к коронавирусу . По словам столичного градоначальника, это перспектива 2-3 недель.