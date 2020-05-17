Столичный оперативный штаб по ситуации с распространением COVID-19 опубликовал ежедневную сводку о погибших. По данным на раннее утро 17 мая, за сутки от коронавируса в Москве скончался 71 ..

Столичный оперативный штаб по ситуации с распространением COVID-19 опубликовал ежедневную сводку о погибших. По данным на раннее утро 17 мая, за сутки от коронавируса в Москве скончался 71 человек – у всех был положительный тест.Напомним, что, по информации на 16 мая, в столице значительно сократился прирост заболевших. , день назад в Москве заразились коронавирусом только 3,5 тысячи человек – раньше эта цифра достигала 6 тысяч.Среди заболевших по-прежнему больше молодых людей в возрасте до 45 лет. Представители старшего поколения куда более ответственно подходят к соблюдению режима самоизоляции.