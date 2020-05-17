Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью Павлу Зарубину, автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Рост заболеваемости коронавирусом в России на сегодняшний день остановлен. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались, я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", — заявила Попова."День ко дню уже практически уже прироста нет. Стабилизация отмечается по всей стране. По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью", — добавила она.