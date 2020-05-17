По состоянию на 4:00 по московскому времени воскресенья, 17 мая, в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано 1 507 773 случая инфицирования коронавирусом нового типа.

По состоянию на 4:00 по московскому времени воскресенья, 17 мая, в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано 1 507 773 случая инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом сообщает портал Worldometer, специализирующийся на статистике по важнейшим мировым событиям.От коронавируса в США скончались 90 113 человек. В настоящее время уровень смертности составляет 272 человека на 1 миллион населения страны. Выздоровели 339 232 человека.Всего в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 заразились 4 719 057 человек, зафиксировано 313 180 летальных исходов, излечились 1 811 567 пациентов, передает агентство "Интерфакс".