Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни.

Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни. Он был председателем комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. О его смерти сообщается на сайте отделения партии "Справедливая Россия" в Удмуртской Республике.На сайте выражены искренние соболезнования родным и близким умершего. Там также подтверждается, что причиной смерти стал коронавирус.В 2000-2001 годах Шудегов был председателем Государственного комитета Удмуртии по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. С 2001 года являлся представителем правительств Удмуртии в Совфеде. С 2002 по 2007 годы был председателем комитета Совета Федераций по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии. С 2007 по 2016 год занимал должность зампреда комитета Госдумы по образованию. Имел ученую степень доктора физико-математических наук.