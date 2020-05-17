Британская газета Sunday Times составила рейтинг богатейших жителей Великобритании, в который вошел владелец лондонского футбольного клуба Челси Роман Абрамович.

Британская газета Sunday Times составила рейтинг богатейших жителей Великобритании, в который вошел владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович.Российский бизнесмен расположился на 12-й строчке, его состояние оценивается в 10,16 миллиарда фунтов стерлингов. В марте Абрамович предоставил врачам для бесплатного проживания номера отеля на территории клубного стадиона.Также в список вошли еще два россиянина. Алишер Усманов с состоянием 11,68 миллиарда фунтов занял седьмое место, а Михаил Фридман (10,23 млрд фунтов) – 11-е. Богатейшим жителем Великобритании стал Джеймс Дайсон (16,2 млрд фунтов).Напомним, Абрамович купил "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. С того времени "синие" по пять раз выиграли чемпионат и кубок Англии, три раза – Кубок Футбольной лиги, дважды – Лигу Европы и один раз – Лигу чемпионов.Летом 2019 года издание Forbes опубликовало список из самых дорогих спортивных команд мира, в котором "Челси" расположился на 32-м месте. В декабре СМИ сообщили, что Абрамович отказал в продаже клуба британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу.